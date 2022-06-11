Расходы по газификации алматинской ТЭЦ-2 составят 324 млрд тенге

Стоимость газификации алматинской ТЭЦ-2 составит 324 млрд тенге. Все работы планируется завершить к 2026 году, заявил министр энергетики Болат Акчулаков во время встречи с жителями города Алматы в субботу.

«Полный перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ планируется завершить в 2026 году. Первый пусковой комплекс (ПГУ-200 МВт) фондом "Самрук-Казына" планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Стоимость проекта по результатам государственной экспертизы составляет 324 млрд тенге», − сообщил Акчулаков во время встречи с населением города Алматы

Нынешний объем выбросов из дымовых труб ТЭЦ-2, согласно отчетным данным, составляют 36,7 тыс. тонн в год. После модернизации сократятся более чем в 15 раз и составят 2,3 тыс. тонн в год.

Также министр уточнил, что фонд «Самрук-Казына» планирует расширение ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 путем строительства парогазовых установок.

«Проект перевода Алматинской ТЭЦ-1 предполагает расширение станции с установкой парогазовых установок общей мощностью до 250 МВт. В настоящее время ведутся работы по разработке ТЭО проекта», − уточнил Акчулаков.

«Реализацию проекта Алматинской ТЭЦ-1 возможно осуществить в рамках механизма рынка электрической мощности путем подписания инвестиционного соглашения на модернизацию, реконструкцию, обновление и (или) расширение, обеспечивающее возврат вложенных инвестиций», − уточнил министр.

Акчулаков отметил, что проект перевода Алматинской ТЭЦ-3 предполагает расширение станции с установкой парогазовых установок общей мощностью 450 МВт: «При АО "АлЭС" создана рабочая группа с привлечением научных организаций и экспертов для анализа всех возможных технологических вариантов реконструкции Алматинской ТЭЦ-3. На сегодняшний день технико-экономическое обоснование по проекту модернизации Алматинской ТЭЦ-3 находится на стадии разработки».