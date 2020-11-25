Полиция назвала директора фирмы-подрядчика Sulpak подозреваемой по уголовному делу о сносе деревьев в Алматы

Полиция назвала подозреваемой по уголовному делу о сносе деревьев в Алматы директора компании-подрядчика, которая занималась благоустройством территории около магазина Sulpak. Ответственность руководства торговой сети обещают установить.

«Все фигуранты данного преступления нами устанавливаются. Основной фигурант установлен. Им оказалась жительница Алматы. Она признана подозреваемой. Она является руководителем ИП, которое заключило договор на благоустройство территории, и наняла разнорабочих в количестве 10 человек. Варварским путем уничтожили 11 деревьев, среди которых девять - краснокнижные. Ее деяния уже квалифицированы по вышеуказанной статье. Назначено по делу ряд экспертных исследований. Следователем во все уполномоченные органы направлены соответствующие запросы. В настоящее время ждем ответы на свои запросы. Уголовное дело находится на стадии расследования», - сказал на брифинге в среду заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов, передает Казинформ.

По данным руководителя управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинской, «специалисты установили, что вырубленные деревья относились к подвиду Дуб черешчатый, занесенный в Красную книгу Казахстана - это редкий сокращающийся вид».

Абдрахманов заявил, что на сегодня уголовное дело переквалифицировано со статьи 340 на статью 339 часть 2 Уголовного кодекса (Незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений группой лиц).

Он добавил, что параллельно рассматривается ответственность и компании Sulpak, так как договор на благоустройство территории был заключен этой компанией. В ходе досудебного расследования ответственность должностных лиц Sulpak также будет рассмотрена.

Снос нескольких дубов и вязов вызвал шквал негодования алматинцев. Им возмутился президент страны Касым-Жомарт Токаев, а после него – аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и министр экологии Магзум Мирзагалиев.