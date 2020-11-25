Легендарному аргентинскому футболисту было 60 лет
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Умер Диего Марадона
Фото АР

Аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет, сообщила газета «Clarín».

Марадона был доставлен в одну из аргентинских больниц для прохождения медобследования 30 октября, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. Марадона был выписан из больницы 12 ноября, напоминает РИА Новости.

Вероятной причиной смерти является сердечный приступ.

Диего Марадона в течение карьеры выступал за клубы «Барселона», «Наполи», «Севилья», «Бока Хуниорс». На протяжении 17 лет он играл за сборную Аргентины, выиграв чемпионат мира 1986 года и завоевав второе место на чемпионате в 1990 году.

Был признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на сайте ФИФА.

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