Более 640 млрд тенге НДС не получил республиканский бюджет в 2024 году – Минфин

Годовой план по доходам бюджета Казахстана в 2024 году исполнен на 97,2% и составили 19,6 трлн тенге, а собственные доходы республиканского бюджета составили 13,5 трлн тенге, или 95,7%. В целом доходы бюджета уменьшились на 1 трлн тенге. Как сообщил в среду в мажилисе вице-министр финансов Даурен Темирбеков, наибольшее неисполнение плана по налогам сложилось по НДС на 642 млрд тенге.

«Неисполнение плана по доходам наблюдается на 609 млрд (тенге – В.), по налоговым поступлениям – на 367 млрд, неналоговым поступлениям – на 242 млрд. В разрезе налогов наибольшее неисполнение плана сложилось по НДС на 642 млрд тенге. При этом наблюдается перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть на 230 млрд», - сказал Темирбеков в ходе презентации отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты по исполнению республиканского бюджета за 2024 год.

По его словам, основными причинами неисполнения плана по НДС являются уменьшение объемов импорта из третьих стран на 4,4%, или на $1,9 млрд.

Также на 112,6 млрд тенге увеличилось количество предоставляемых льгот по таможенным платежам и налогам. Кроме того, на 64 млрд выросли суммы НДС, уплаченные методом начета и, по сравнению с 2023 годом, в три раза увеличился возврат НДС из бюджета.

«В сравнении с 2023 годом доходы (бюджета – В.) уменьшились на 1 трлн тенге. На снижение поступлений по доходам повлияли следующие факторы: сохранение тенденции снижения цен на основные экспортные металлы, уменьшение доходов ряда крупных предприятий по причине сокращения объема добычи, производства, поставок и увеличения логистических издержек в связи с геополитической ситуацией. (Все это – В.) привело к снижению поступлений по 188 крупным предприятиям на 1,4 трлн тенге, или на 30%», - констатировал вице-министр.

В целом, по его данным, годовой план по доходам бюджета на 2024 год исполнен на 97,2%, или при плане 20,2 трлн тенге в бюджет поступило 19,6 трлн. В том числе собственные доходы республиканского бюджета составили 13,5 трлн тенге, или исполнение плана составило 95,7%. Расходы составили 23 трлн 594 млрд тенге, или 97,8% от плана, дефицит составил 3 трлн 649 млрд тенге, или 2,7% к ВВП.