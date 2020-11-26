820 случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 820 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые были подтверждены тестами, сообщает Минздрав .

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 164 случаев, в Северо-Казахстанской области — 114, в Павлодарской — 110, в столице и Алматы — по 77, в Акмолинской области — 75, в Костанайской — 63, в Западно-Казахстанской — 37, в Алматинской — 30, в Карагандинской — 19, в Жамбылской и Атырауской — по 14, в Актюбинской — 7, в Кызылординской и Мангистауской областя х – по 3, в Туркестанской — 2.

Всего с начала пандемии в стране тестами подтверждено 128 400 заболевших коронавирусной инфекцией.