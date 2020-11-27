​В Алматы восстанавливают декоративное рельефное панно «Верблюды»

«Автор и скульптор декоративного рельефного панно „Верблюды“ Павел Шорохов откликнулся на мою просьбу восстановить композицию в первозданном виде. Панно, созданное в 1982 году, находится в Сквере дружбы и стало одним из любимых архитектурных произведений алматинцев», — отметил аким Бакытжан Сагинтаев.

Шорохов является автором многих объектов скульптуры, известных жителям Алматы: «Играющие дети», «Фламинго» и «Лотосы» на алматинском Арбате; «Акробатка», «Пантера» и «Клоун» возле Казахского государственного цирка и многих других. Его работы представлены в музеях Казахстана, России, Германии, Австрии и Италии.

Как рассказал Шорохов, сейчас он проводит работу по восстановлению внешней оболочки: «Как видите, правый и левый края медной оболочки были ободраны. Повреждения имеют серьезный характер. Около трети площади медного слоя повреждено. Сама модель сооружения железобетонная». После этого скульптору предстоит воспроизвести чеканку, провести тонировку слоя и потенировку для придания определенного тона. По словам Шорохова, реставрация проходит в сложных условиях и займет около десяти дней.

Подробнее о работах Шорохова можно прочесть в этом материале.