​Инициативная группа союза промышленников и предпринимателей El Tiregi заявила о создании партии

Инициативная группа союза промышленников и предпринимателей El Tiregi во время прямого эфира в пятницу заявила о создании политической партии. Действующий депутат мажилиса от партии «Нур Отан» Нуржан Альтаев считает необходимым расширять плюрализм мнений в партийном поле Казахстана, в котором сейчас отсутствует реальная оппозиция.

По словам Бахыт Сыздыковой, участницы будущей партии и ведущей прямого эфира, инициативная группа насчитывает более 1000 человек. «Народная партия создается самим народом. Не бизнесом для бизнеса, не олигархами, а именно народом Казахстана. И она создается не для участия в выборах», - сказала она в начале встречи.

Альтаев объяснил необходимость создания партии тем, что в Казахстане еще нет политического плюрализма. Существующие политические партии он назвал «псевдопартиями» и «какими-то макетами»: «У нас практически есть только партия "Нур Отан". И я считаю, что такая ситуация очень пагубна для нашей страны. Ей в настоящий момент нужны очень серьезные перемены. Сейчас страдают практически все слои населения. Какой ни возьми проект, нацкомпанию и государственный орган – это все время коррупция, это все время воровство у самих себя и у будущего наших детей. Те чиновники, которые воруют, они рубят на корню все наши государственные устои. Чиновники разбалованы тем, что их никто не критикует. <…> У нас нет реальных оппозиционных партий».

Отсутствие политического плюрализма по мнению депутата являются причиной «падения нашей государственности». По его словам, соседи становятся лидерами региона потому, что пользуются моментом пока Казахстан «хоронит себя под ржавчиной воровства, коррупции, чиновничьего беспредела».

«Я считаю, что должна наконец-то появиться сила, которая подхватит флаг, который когда-то высоко поднял наш Елбасы, и всё-таки сделают государственность такой, какая она должна быть. У нас, как мы видим, большая часть населения нищает. Мы посмотрели: 162 человека владеет 55% валового внутреннего продукта страны. То есть 55% всех богатств страны в руках 162 человек. За каждой компанией, которая монополизировала экономику Казахстана, торчат какие-то уши. Это уши из властей, из правительства. Я считаю, что это недопустимо. Я считаю, что должна появиться сила, которая может говорить правду, где-то указывать чиновникам что плохое – это плохое», - констатировал Альтаев.

В парламенте, по его словам, должны работать депутаты, которые имеют смелость говорить правду, как она есть. «Я считаю, что очень хорошо, что я не попал в (в партийный список партии «Нур Отан» - V), потому что просто так сидеть, если ты не можешь говорить о каких-то вещах, и всё время надо что-то согласовывать – это неправильно. Лучше быть за пределами такого парламента».

Отличительной особенностью будущей партии Альтаев назвал то, что она с первых шагов интересуется мнением народа и потому предложила провести первую организационную встречу в формате «народного мозгового штурма». Политик убежден, что его инициатива не вырастает из представлений «трех-четырех умников», которые разработали свою программу и «спускают ее вниз». Чтобы подчеркнуть «демократический» характер партии один из приглашенных участников эфира – экономист Олжас Худайбергенов – предложил Альтаеву обеспечивать работу партии средствами, собранными через краудфандинг.

В ходе встречи участники не уточнили, будет ли партия называться El Tiregi или возьмет какое-то другое название и не пояснили никаких организационных шагов по созданию парторганизации.