Еще 826 случаев коронавируса подтверждено в Казахстане

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 145 случаев, в Северо-Казахстанской области — 119, в Павлодарской — 117, в Алматы — 84, в Костанайской — 77, в Акмолинской области — 74, в столице - 73, в Западно-Казахстанской — 43, в Алматинской — 23, в Карагандинской — 22, в Атырауской и Жамбылской областях — по 15, в Шымкенте и Актюбинской области — по 6 случаев, в Туркестанской — 4, в Мангистауской — 3.

Не зарегистрировано заболевших в Кызылординской области.

Всего с начала пандемии в стране тестами подтверждено 130 039 случаев. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневманией – до 1 августа их не учитывали вовсе, а с этого времени – ведут учет. Статистику по коронавирусу и пневмонии не объединили, несмотря на заявления Минздрава о том, что это будет сделано.