В ЦОНах вернут зоны самообслуживания

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин посетил ЦОН как клиент и обнаружил, что не все в них работает «так, как хотелось бы».

«В конце прошлой недели сходил в ЦОН, как клиент. Не все в ЦОНах так, как хотелось бы. В очередной раз понял: ездить, когда тебя не ждут, – самый эффективный способ ознакомиться с обстановкой», - написал Мусин на своей странице в Facebook.

В частности, он констатировал, что около ЦОНов «наплодились «помогайки»: ларьки, где помогают выпустить ЭЦП и получить госуслуги за деньги.

«В период пика пандемии закрыли зоны самообслуживания в ЦОНах, но сейчас уже видно, что это было далеко не правильное решение. Ведь люди в этих ларьках теперь толпятся, риск заражения никуда не ушел, еще и деньги теперь приходится платить за услуги, которые получали бесплатные», - отметил Мусин.

В этой связи принято решение в течение недели восстановить все зоны самообслуживания в ЦОНах, сообщил министр.

«Лучше в ЦОНах будем работать над санитарной обстановкой и контролировать ее, чем просто делать вид будто помогаем в борьбе с пандемией», - добавил он.

Что касается скопления людей у стойки консультации, то Мусин объяснил это тем, что «талон выдают только после консультации».

«И при мне не менее 5 человек для того, чтобы распечатать справки. Решено: по востребованным услугам сделать отдельные лендинг-страницы со всеми подсказками: «что делать, когда потерял удостоверение?», «что делать, когда у тебя на квартире в прописке обнаружен не знакомый человек?» и т.д. А для распечатки справок будут возвращены старые добрые инфокиоски, куда можно вставить удостоверение, отсканировать его и распечатать любую справку или подать заявку на услугу», - отметил министр.

Также по его поручению везде будут установлены вторые мониторы, чтобы услугополучатели не смотрели в монитор оператора. Мусин констатировал, что приходится восстанавливать то, что внедрял еще в 2013 году, так как именно тогда «это решение было закреплено в стандарте».

«Для того чтобы узнать, когда готов документ, сейчас приходится звонить в ЦОН и узнавать. Хотя еще в 2008 году по рекомендации Тимура Жунусова сделали смс-уведомление о готовности документов и уведомлении о том, что их можно забрать. Решено: в кратчайшие сроки будет восстановлен сервис по смс-уведомлению клиентов», - сообщил министр.

Также Мусин признал, что бронь очереди – «какая-то бесполезная штука»: «Бронируешь заранее и приходишь, а рядом приходят без брони, ругаются и их пропускают также. Решено: бронь сделать обязательной только тогда, когда фокус группа (куда войдут люди из разных возрастов) сможет ею воспользоваться».

Помимо этого министр думает о переводе в онлайн всех услуг, «чтоб вообще надобности ходить в ЦОН не было».

«Но признаю, что для взрослого поколения поход в ЦОН пока намного естественнее, поэтому будем дальше работать над комфортом при оказании услуг», - отметил он.

Также глава ведомства озаботился обстановкой в санузлах ЦОНов. По его словам, ршено выделить деньги «на скорейший их ремонт, ввести практику фотографирования санузлов каждый час, отправлять фото руководителям и в ситуационный центр».

«Также поручил региональных и районных руководителей НАО «Правительство для граждан» лишить роскошных кабинетов с отдельными персональными санузлами. Руководитель с клиентом должны ходить в один санузел, тогда, думаю, ситуация будет другая», - написал Мусин.

Он извинился перед казахстанцами, что не пошел по ЦОНам раньше, точнее ходить инкогнито не получалось.