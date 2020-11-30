Международный центр развития нефтегазового машиностроения создадут в Казахстане

Это окажет дополнительную поддержку отечественным товаропроизводителям
Министр энергетики Нурлан Ногаев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, руководители Союза нефтесервисных компаний Бекет Избастин, проектов Карачаганак Петролиум Оперейтинг (КПО) Эдвин Блом, Норт Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК) Ричард Хоув и Тенгизшевройл (ТШО) Имер Боннер подписали соглашение о создании Международного центра развития нефтегазового машиностроения.
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