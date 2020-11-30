Международный центр развития нефтегазового машиностроения создадут в Казахстане

Министр энергетики Нурлан Ногаев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, руководители Союза нефтесервисных компаний Бекет Избастин, проектов Карачаганак Петролиум Оперейтинг (КПО) Эдвин Блом, Норт Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК) Ричард Хоув и Тенгизшевройл (ТШО) Имер Боннер подписали соглашение о создании Международного центра развития нефтегазового машиностроения.

Как сообщается на сайте премьер-министра, цель работы центра – в локализации производства товаров для нефтегазовой отрасли Казахстана путем открытия новых промышленных предприятий и сервисных центров, содействия инвестиционной деятельности.

«Данная инициатива окажет дополнительную поддержку отечественным товаропроизводителям и будет способствовать их максимальному вовлечению в закупки, проводимые операторами нефтегазовых проектов», - говорится в сообщении.

При создании центра обещают использовать опыт работы аналогичных центров исследований и разработок, созданных компаниями Shell и Eni. А финансироваться центр будет операторами нефтегазовых проектов и работать на некоммерческой основе.