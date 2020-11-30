Верховный суд Кыргызстана отменил приговор Алмазбеку Атамбаеву

Верховный суд Кыргызстана 30 ноября отменил приговоры Первомайского райсуда и Бишкекского горсуда в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева по обвинению в коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает Kloop.kg .

Дело направили на новое рассмотрение в Первомайский райсуд Бишкека. Как сообщил адвокат Атамбаева Замир Жоошев, Верховный суд удовлетворил их прошение и теперь дело будет рассмотрено в новом составе.

23 июня бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был признан виновным в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осужден на 11 лет и 2 месяца лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили весной 2019 года. Батукаева освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе, но позже стало известно, что документ оказался поддельным. Расследование по этому делу стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий. МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос, однако он их проигнорировал. Позже это стало причиной штурма резиденции экс-президента в селе Кой-Таш. После двух дней противостояния со сторонниками Атамбева, силовики все же задержали его. При спецоперации погиб один спецназовец, около 100 человек пострадали.