Лучшим научным работникам в Казахстане обещают гранты в размере 2 тыс. МРП

Национальный центр государственной научно-технической экспертизы планируется наделить функциями по формированию научно-технических проектов и программ, а лучшим научным работникам выплачивать государственные гранты в размере 2 тыс. МРП. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки», который в среду в ходе пленарного заседания одобрил мажилис в первом чтении.

«Законопроектом расширяются функции национальных научных советов в части финансирования из государственного бюджета проектов коммерциализации. Для прозрачности конкурсных процедур предлагается Национальный центр государственной научно-технической экспертизы наделить новыми функциями по формированию и отправке в национальные научные советы ранжированного списка научных, научно-технических проектов и программ, а также проектов коммерциализации; оценке результатов и осуществлению мониторинга результативности выполненных проектов коммерциализации», - перечислила нововведения депутат Жамиля Нурманбетова.

Для открытости деятельности национальных научных советов информацию об их членах планируется размещать на сайте Национального центра государственной научно-технической экспертизы.

Также законопроектом предусматриваются меры материального поощрения лучших научных работников. По словам депутата, им будет присваиваться звание «Лучший научный работник» и государственный грант в размере 2 тыс. МРП. Вместе с тем предлагается закрепить участие в конкурсе на грантовое финансирование только аккредитованных субъектов научной и научно-технической деятельности.