Восточно-Казахстанская область останется закрытой до 17 декабря

Вышло новое постановление и.о. главного санврача Восточно-Казахстанской области о продлении ограничительных мер в регионе с полуночи 4 декабря до полуночи 17 декабря.

Согласно документу, продолжат работу 6 санитарных постов для контроля въезда и выезда на внешних границах ВКО со стороны Алматинской, Карагандинской и Павлодарской областей, 14 постов в населенных пунктах с повышенным уровнем заболеваемости (Усть-Каменогорск, Риддер, Алтай, Серебрянск, поселок Новая Бухтарма, Глубоковский район) и 4 поста на границе на автопереходах в пунктах пропуска «Аул», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай».

Въезд на территорию области и Усть-Каменогорска и выезд из региона и города остается под запретом.

Сохраняется запрет на массовые и зрелищные мероприятия, работу развлекательных учреждений, пассажирские перевозки между районами и городами области, а также международные и межобластные перевозки.

Вместе с тем продлен режим работы объектов общепита: в будни они будут работать с 07:00 до 00:00, но в выходные и праздничные дни их работа приостанавливается. Без ограничений они могут работать только на доставку или на вынос.

С 07:00 до 19:00 разрешается работа рынков, в том числе вне зданий, театров в будни в Риддере, Глубоковском районе и районе Алтай.

По воскресеньям и в праздничные дни приостанавливается работа рынков вне зданий, объектов торговли непродовольственными товарами (но они могут работать на доставку и самовывоз), крытых спортивных объектов, фитнес-центров, тренажерных залов, СПА-центров, спортивно-оздоровительных объектов с бассейнами, бань, саун, библиотек, музеев, бизнес-центров, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, объектов культуры, салонов красоты, парикмахерских.

Без ограничений по дням недели могут работать все продовольственные рынки вне зданий, кроме Риддера, Глубоковского района и района Алтай, но с ограничением по времени – с 07:00 до 19:00.

Общественный транспорт в регионе будет ходить с 06:00 до 23:00.