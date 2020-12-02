Токаев подписал бюджет на 2021-2023 годы

Ранее сенат раскритиковал проект трехлетнего бюджета, поддержанный мажилисом. По мнению депутата сената Нурлана Кылышбаева, кабинет министров формально зафиксировал курс доллара, установил высокие госгарантии под неправительственные кредиты и запланировал средства на мероприятия, которые уже отменены.

24 ноября мажилис, согласившись с внесенными сенаторами поправками, одобрил проект нового трехлетнего республиканского бюджета. Всего сенаторы внесли 39 поправок, которые коснулись структуры расходов бюджета. Так, увеличены расходы республиканского бюджета в 2021 году на 15,2 млрд тенге и в 2022 году – на 4,7 млрд тенге за счет перераспределения резерва правительства, осуществлено перераспределение расходов между госорганами в 2021 году на 22,5 млрд тенге, в 2022 году – на 636 млн тенге и в 2023 году – на 1,2 млрд тенге.