Ранее сенаторы внесли в него свои поправки
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Токаев подписал бюджет на 2021-2023 годы
Фото Жанары Каримовой

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы», сообщает Акорда.

Ранее сенат раскритиковал проект трехлетнего бюджета, поддержанный мажилисом. По мнению депутата сената Нурлана Кылышбаева, кабинет министров формально зафиксировал курс доллара, установил высокие госгарантии под неправительственные кредиты и запланировал средства на мероприятия, которые уже отменены.

24 ноября мажилис, согласившись с внесенными сенаторами поправками, одобрил проект нового трехлетнего республиканского бюджета. Всего сенаторы внесли 39 поправок, которые коснулись структуры расходов бюджета. Так, увеличены расходы республиканского бюджета в 2021 году на 15,2 млрд тенге и в 2022 году – на 4,7 млрд тенге за счет перераспределения резерва правительства, осуществлено перераспределение расходов между госорганами в 2021 году на 22,5 млрд тенге, в 2022 году – на 636 млн тенге и в 2023 году – на 1,2 млрд тенге.

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