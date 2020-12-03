В Таразе начался судебный процесс по делу о массовых беспорядках в Кордае

В Таразе начался судебный процесс по уголовному делу о массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент «Казинформ» .

Сегодня проходят предварительные слушания. Процесс открытый и проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, в частности, участники судебного процесса, имеющие действительные ПЦР-тесты, могут находиться прямо в зале заседаний. Председательствует на процессе судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области Айдарбек Замбаев.

Последующие заседания будут проходить в суде №2 города Тараз, где будет обеспечена возможность в онлайн-режиме наблюдать за ходом процесса.

Беспорядки произошли в Кордайском районе в ночь с 7 на 8 февраля. Ранее сообщалось, что расследуется более 120 уголовных дел, из них 11 уголовных дел по статье 99 УК РК (убийство).

27 марта в результате спецоперации в Жамбылской области, Алматы и Шымкенте задержали 25 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе в феврале. Среди них казахи, дунгане, кыргызы. 7 человек ранее судимы.

29 апреля генеральная прокуратура сообщила, что в следственном изоляторе Алматы был обнаружен мертвым «с порезами в области предплечья левой руки» один из подозреваемых в участии в беспорядках.

29 сентября военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор семи из почти 60 человек, привлекаемых к уголовной ответственности после межнациональных столкновений.