Суд огласил приговоры первой группе обвиняемых в участии в беспорядках в Кордае

29 сентября военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор семи из почти 60 человек, привлекаемых к уголовной ответственности после межнациональных столкновений между казахами и дунганами в Кордайском районе Жамбылской области, передает радио «Азаттык» .

Так, Абзал Нурханов приговорен к восьми годам лишения свободы в учреждении чрезвычайной безопасности (колонии особого режима), признав его виновным в «участии в массовых беспорядках» и в «краже». При вынесении приговора судья отметил, что Нураханов повторно «совершил тяжкое преступление».

Суд приговорил Бахытбека Ибрагимова к семи годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности (колонии строго режима) за «кражу в особо крупном размере». Суд постановил также, что Ибрагимов «совершил второе тяжкое преступление».

Мырзагали Дуйсенбаев приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в «краже в особо крупном размере», Рустем Бежибаев осужден на четыре года, Эрлан Буралкинов - на три года и 20 суток, Улан Атамбаев и Алмат Тлеугалиев приговорены к трем годам лишения свободы по обвинению в «участии в массовым беспорядках». Местом отбытия наказания назначено учреждение средней безопасности.

Приговор не вступил в силу. Подсудимые не согласны с решением суда и намерены его обжаловать, пишет издание.

Ранее генпрокуратура сообщала о расследовании десятков уголовных дел о беспорядках в селах Кордайского района Жамбылской области. В результате столкновений и погромов в начале февраля погибло 11 человек.