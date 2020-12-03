Флаг Казахстана разрешили вывешивать на фасадах зданий и балконах

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал поправки в постановление об использовании государственного флага, герба и их изображений, согласно которым теперь казахстанцам разрешено вывешивать флаг на фасадах зданий и балконах, сообщает Sputnik Казахстан .

«Государственный флаг Республики Казахстан может использоваться (устанавливаться, размещаться) физическими и юридическими лицами на зданиях (жилищах и нежилых помещениях), в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан», - говорится в документе.

Напомним, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что нужно пересмотреть правила использования госсимволов. По его словам, действующее законодательство ограничивает демонстрацию казахстанского флага, «например, на балконах квартир или стенах частных домов». Он поддержал предложение ряда депутатов парламента и граждан о более широком использовании государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага.