Действующее законодательство ограничивает демонстрацию казахстанского флага
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Токаев считает необходимым пересмотреть правила использования госсимволов
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что нужно пересмотреть законодательство, в частности, правила использования госсимволов. По его словам, действующее законодательство ограничивает демонстрацию казахстанского флага.

«В действующем законодательстве имеются неточности, которые ограничивают демонстрацию нашего флага, например, на балконах квартир или стенах частных домов. Требуется пересмотреть законодательные и нормативные акты, прежде всего, правила использования госсимволов», - написал Токаев в Twitter.

Он поддержал «предложение ряда депутатов парламента и граждан – патриотов нашей страны о более широком использовании государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК».

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