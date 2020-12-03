Власти считают, что недостоверная информация в материалах портала наносит ущерб интересам государства
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Суд Минска лишил портал TUT.BY статуса СМИ
Фото ТАСС

Экономический суд Минска удовлетворил иск министерства информации Беларуси и постановил лишить TUT.BY статуса СМИ, сообщает портал.

В министерстве заявили, что «недостоверная информация» в материалах портала наносит ущерб интересам государства. Защитник от Мининформа Татьяна Шпилевская указала, что портал массово дезинформирует население, а публикация не соответствующей действительности информации, дискредитирующей деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях, наносит вред государственным интересам.

Защита портала считает, что Мининформ допустил нарушение, не указав, в чем в данном случае заключается государственный интерес. Кроме того, лишение TUT.BY статуса СМИ будет направлено против информационного суверенитета Беларуси.

TUT.BY указывал, что лишение статуса СМИ ограничивает право граждан на доступ к достоверной информации. Однако защита Мининформа считает, что это не скажется на правах граждан на получение информации, так как граждане получали ее и до получения порталом статуса СМИ.

С 7 августа TUT.BY получил предупреждения по материалам о нарушениях на избирательном участке, о выплате крупных премий работникам комитета госконтроля, которые проявят себя в резонансных делах, об уголовном деле на дочь редактораTUT.BY по факту массовых беспорядков. 18 сентября министерство информации обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY, но с 1 октября приказом министра информации действие этого статуса для портала было приостановлено до 30 декабря 2020 года.

Лишение издания статуса СМИ в Беларуси возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

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