Токаев присудил госпремию в области науки и техники имени аль-Фараби

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственной премии Республики Казахстан 2020 года в области науки и техники имени аль-Фараби, сообщает Акорда.

Премия за работу на тему «Разработка жаропрочных сплавов и технологий нового поколения для производства и обработки деталей на их основе» присуждена исполнительному директору Карагандинского технического университета, доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук Аристотелю Исагулову, первому проректору этого университета, доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук Гульнаре Жетесовой, исполняющему обязанности председателя правления – ректора университета, доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук, академику Национальной инженерной академии Республики Казахстан Марату Ибатову, профессору кафедры «Нанотехнологии и металлургия» Карагандинского технического университета, кандидату технических наук, профессору Светлане Квон, а также исполняющему обязанности заведующего кафедрой, кандидату технических наук, профессору Виталию Куликову и ведущему научному сотруднику испытательной лаборатории инженерного профиля «Комплексное освоение ресурсов и минерального сырья» университета, доктору политических наук Тулетаю Сулейменову.

За работу на тему «Разработка и внедрение инновационных клеточных технологий в клиническую медицину» госпремия присуждена председателю правления АО «Национальный научный медицинский центр», кандидату медицинских наук Абаю Байгенжину, руководителю Центра клеточных технологий и трансплантации Национального научного медицинского центра, доктору медицинских наук, профессору Манарбеку Аскарову, исполнительному директору Национального научного медицинского центра, кандидату медицинских наук Максату Жантурганову, первому заместителю председателя правления АО «Национальный научный медицинский центр», кандидату медицинских наук Енглик Кадыровой, заместителю председателя правления по медицинской деятельности и науке этого центра, доктору медицинских наук Темирлану Карибекову, исполнительному директору центра, кандидату медицинских наук Булату Купенову и проректору по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова, кандидату медицинских наук Самату Сапарбаеву.

Премия за цикл работ на тему «К теории нелокальных дифференциальных операторов» присуждена генеральному директору РГП «Институт математики и математического моделирования», члену-корреспонденту Национальной академии наук, доктору физико-математических наук, профессору Махмуду Садыбекову, главному научному сотруднику Института математики и математического моделирования, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору философии (PhD), ассоциированному профессору Дурвудхану Сурагану.