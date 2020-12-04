В Жанаозене совершено разбойное нападение на инкассаторов, предоставляющих услуги «Сбербанку»

Накануне в Жанаозене совершено разбойное нападение на инкассаторскую машину компании, которая предоставляет услуги инкассации «Сбербанку». Об этом сообщили в пресс-службе банка, заверив, что деньги клиентов в сохранности.

«В связи с распространением в ряде СМИ и социальных сетях информации о разбойном нападении на инкассаторов в г.Жанаозен ДБ АО «Сбербанк» сообщает следующее. Действительно, 3 декабря в вечернее время рядом с отделением «Сбербанка» было совершено нападение на инкассаторскую машину сторонней компании, предоставляющей услуги инкассации для банка. Нападение было совершено на водителя-инкассатора машины в момент, когда он ожидал своих коллег, зашедших в отделение банка», - сообщили в банке.

При этом здесь заверили, что были украдены деньги, «проинкассированные сотрудниками вышеуказанной компании ранее в других организациях».

«Средства клиентов «Сбербанка» находятся в полной сохранности. По нашей предварительной информации, в результате нападения никто не пострадал», - подчеркнули в пресс-службе.

«Сбербанк» надеется, что совершенное преступление будет раскрыто в кратчайшие сроки, виновные будут наказаны, а средства возвращены владельцам. Банк обещает оказать максимальное содействие для раскрытия преступления.

По информации регионального издания «Лада», инцидент произошел вчера около 18:40 при инкассации отделения №2 «Сбербанка» в микрорайоне «Коктем». Четверо вооруженных ножами неизвестных совершили разбойное нападение на инкассаторскую машину, завладели проинкассированными ранее тремя мешками и мультикассетой Kaspi.kz с общей суммой 62,5 млн тенге, $19,7 тыс. и 495,5 тыс. российских рублей. Водитель инкассатора пять раз выстрелил по автомобилю нападавших, который скрылся. Полицией был объявлен план «Перехват»