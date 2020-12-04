Производство казахстанской вакцины от коронавируса начнется в декабре

Также в этом месяце начнется производство российской вакцины
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, который доложил о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает Акорда.
Еще по теме:
- Производство российской вакцины от коронавируса может быть запущено в Караганде – МИИР
- Великобритания первой в мире зарегистрировала вакцину от Pfizer
- Казахстан ищет площадку для завода по производству российской вакцины от COVID-19
- Создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили о ее 95%-ной эффективности
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые