Также в этом месяце начнется производство российской вакцины
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Производство казахстанской вакцины от коронавируса начнется в декабре
фото REUTERS

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Аскара Мамина, который доложил о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает Акорда.

По словам Мамина, 29 ноября завершены 1 и 2 фазы клинических испытаний вакцины. При этом не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность. С 25 декабря в рамках 3 фазы клинических испытаний будут привиты 3 тыс. добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.

Как доложил президенту премьер-министр, уже в декабре будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз. Кроме этого, с 22 декабря начнется производство российской вакцины «Спутник V».

Запуск массовой добровольной вакцинации казахстанцев планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

Токаев отметил необходимость особого контроля над обеспечением эффективности отечественной вакцины и ее доступности для населения.

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