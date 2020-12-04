Казахстан и Россия приняли программы сотрудничества по восстановлению экосистемы бассейнов рек Урал и Иртыш

Сегодня в Москве министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов подписали ряд стратегически важных документов в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. Среди принятых документов – программы сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничных рек Урал и Иртыш на 2021-2024 годы, сообщает пресс-служба Минэкологии Казахстана.

По словам Мирзагалиева, за последние годы наблюдается снижение стока воды в реке Урал, что привело к деградации пойменных нерестилищ и, как следствие, негативно отразилось на воспроизводстве осетровой породы рыб Каспийского моря.

«Обмеление Урала является общей актуальной экологической проблемой наших стран. Эта ситуация в целом повлияла на ухудшение флоры и фауны бассейна реки. Поэтому в целях смягчения последствий необходим комплексный подход в регулировании речного стока, особенно в паводковый период. Уверен, принятая программа способствует достижению эффективных результатов в данном направлении и, в целом, позволит сохранить экосистему бассейна реки Урал», - подчеркнул министр.

Программа включает в себя разработку научно-обоснованных предложений по восстановлению экосистемы, инвентаризацию и выявление источников загрязнения, реконструкцию водопропускных сооружений, очистку и восстановление водных объектов бассейна реки Урал. Кроме того, в рамках программы будет сформирован перечень мероприятий, направленных на оздоровление бассейна реки. Мирзагалиев подчеркнул, что «каждый пункт в программе является результатом комплексной и масштабной работы экспертов двух стран», прежде чем ее принять, «был сделан подробный анализ текущей ситуации и перспектив после ее реализации».

«Считаем важным в этой сфере продолжение сотрудничества российских и казахстанских специалистов. Мы в свою очередь готовы и в дальнейшем прилагать усилия для достижения положительных результатов в улучшении ситуации в бассейне реки Урал», - добавил он.

Программа сотрудничества двух стран по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Иртыш на 2021-2024 годы предполагает реконструкцию водопропускных сооружений для улучшения водообмена в бассейне реки, очистку и восстановление водных объектов, совместную работа экспертов двух стран по гидрохимическому и гидрологическому состоянию бассейна реки, просвещение, развитие волонтерства и другие мероприятия.

«Принятие программ определяет широкий потенциал совместных действий, которые способствуют дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества и решению актуальных вопросов трансграничных рек», - отметил Мирзагалиев.

«Подписание программ по сбережению трансграничных рек – это важный этап в наших отношениях; поскольку диалог об этом велся около 20 лет. И сдвинуть его с мертвой точки стало возможным после договоренностей президентов России и Казахстана об активизации межстранового сотрудничества в природоохранной сфере», - добавил в свою очередь Козлов, отметив, что также стоит задача «не навредить жителям приграничных регионов».

В рамках встречи министры также обсудили вопросы подготовки к XVII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств, проведение которого запланировано в 2021 году в Кокшетау.