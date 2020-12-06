Более 770 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки

В Восточно-Казахстанской области – 125 новых случаев, в Павлодарской области – 110, в Акмолинской области – 83, в Костанайской области – 78, в Алматы – 71, в столице – 69, в Северо-Казахстанской области – 59, в Западно-Казахстанской области – 41, в Алматинской области – 40, в Карагандинской и Атырауской областях – по 27 случаев заболевания, в Жамбылской области – 18, в Актюбинской области – 10, в Туркестанской и Мангистауской областях – по 5, в Шымкенте – 3, в Кызылординской области – 2.

Всего в стране подтверждено 136 271 случай заражения. Выздоровели 120 178 человек