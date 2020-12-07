В Кишиневе десятки тысяч сторонников Майи Санду потребовали роспуска парламента

Санду вступит в должность президенту Молдовы 24 декабря, но ей придется работать с лояльным Додону парламентом, который в минувший четверг экстренно одобрил пакет законов, урезавший полномочия президента, в частности, выведя из-под его контроля Службу информации и безопасности, снял запрет на ограничение вещания российских телеканалов и вернул русскому языку статус особого. Майя Санду призвала своих сторонников выйти на улицу.

«Игорь Додон не хочет признать свое поражение. Он хочет сейчас поджечь страну, спровоцировать хаос, загнать Молдавию в международную изоляцию! Он использует для этого воров и коррупционеров из парламента», - заявила она.

Более 50 тыс. сторонников Санду собрались в воскресенье перед зданием правительства. Акция была мирной и продолжалась два часа. По окончании акции была принята резолюция, в которой демонстранты потребовали немедленной отставки правительства Иона Кику и проведения досрочных выборов парламента, подчеркнув, что парламент «полностью утратил легитимность и больше не представляет собой интересы граждан Молдовы». Протестующие также потребовали отмены принятых 3 декабря законов, которые поддержала крупнейшая в парламенте Социалистическая партия, а также партия Илана Шора, приговоренного судом в Кишиневе по делу об отмывании денег и краже миллиарда долларов из банковской системы страны.