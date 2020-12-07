Сертификат безопасности Казахстана не признают в мире, потому что страна не входит в НАТО, уверены в министерстве цифрового развития

«У тех стран, как правило, они все входят в блок НАТО, у них проблем нет ни с Google, ни с Facebook. Проблема в нашей стране, потому что мы принадлежим к другому блоку, мы входим в ОДКБ. Соответственно, чисто политически никто, конечно, не признают наш сертификат», - заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций Абдикаликов, отвечая на вопрос, почему такие компании, как Google, Apple, Mozilla и другие еще в 2019 году заблокировали казахстанский сертификат безопасности, назвав его «небезопасным».

Как подчеркнул председатель комитета, просто страны НАТО не хотят, чтобы спецслужбы Казахстана «могли работать также эффективно, как зарубежные спецслужбы».

«Здесь вопрос очень простой. Те механизмы, которые есть, мы не придумали – вот, казахи такие самые умные, взяли и придумали сертификат безопасности, мы просто посмотрели, что делают другие, вот и все. Но почему-то у нас всегда есть такие двойные стандарты: кому-то это можно делать, и это правильно и демократично, а когда какая-то страна, осознав, что она имеет право делать также, это ее суверенное право, только на своей территории заниматься этим, нам сразу говорят «нет ребята, вам этим заниматься нельзя». Вот, следует, наверное, об этом задуматься», - считает Абдикаликов.