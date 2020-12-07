США обеспокоены ограничениями, введенными для независимых наблюдателей в Казахстане.

«США по-прежнему обеспокоены ограничениями, которые могут затруднить наблюдение представителей гражданского общества и независимых наблюдателей за выборами 10 января. Беспрепятственный доступ к избирательному процессу является ключевым аспектом обязательств перед ОБСЕ», - говорится в сообщении посольства США в Казахстане в Twitter.

В пятницу Центризбирком страны принял новое постановление, которым значительно сократил возможности независимого наблюдения на выборах в Казахстане.

В частности, направить своих наблюдателей на выборы смогут только те неправительственные организации, у которых эта деятельность указана в уставе. Онлайн-трансляция с участков будет запрещена, а фото и видеосъемка разрешена только с согласия граждан. Полномочия председателей избирательных комиссий расширены.

На минувшей неделе посольство США также выражало обеспокоенность «сообщениями о том, что власти Казахстана пригрозили закрыть правозащитные и гражданские НПО, подав налоговые жалобы, в преддверии парламентских выборов».

«Независимые голоса являются неотъемлемой частью открытого общества», - говорилось в сообщении посольства в Twitter.

В конце ноября независимые казахстанские НПО стали получать извещения от налоговых органов, что они допустили нарушения при отправке форм налоговой отчетности. За это им грозят крупные штрафы и приостановление деятельности на срок до полугода.