Группа правозащитных организаций заявила о давлении налоговых служб

Семь гражданских и правозащитных организаций заявили о давлении налоговых служб. В течение последних нескольких недель они получили извещения о нарушениях при заполнении 17 и 18 форм налоговой отчетности за последние несколько лет, что грозит им большими штрафами и приостановкой деятельности. Организации связывают это давление с приближающимися выборами в мажилис и маслихаты.

О получении извещений от налоговых органов сообщили общественные фонды и организации: «Еркіндік қанаты», «Кадір қасиет», Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, «Международная правовая инициатива», Международный центр журналистики MediaNet, «Правовой медиа-центр» и «Эхо».

Как пояснил Евгений Жовтис, директор Казахстанского бюро по правам человека, 17 и 18 формы налоговой отчетности касаются сроков уведомления государственных органов о получении средств из иностранных источников и их дальнейшем расходовании. Речь, по его словам, не идет об уклонении общественных организации от уплаты налогов, о расходовании средств на незаконные цели и о каких-либо противоправных действиях. При этом действующий Кодекс об административных правонарушениях предусматривает жесткие наказания за неточности при заполнении этих форм: организациям грозит штраф в размере более 500 тыс. тенге и приостановление деятельности на срок до 3 месяцев (согласно статье 460, пункту 1 и 2 КОАП).

«В 2016 и 2017 годах в законодательство были внесены изменения, касающиеся дополнительной отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств, полученных из иностранных источников, а также административной ответственности за нарушение такой отчетности. Казахстанские НКО и независимые эксперты тогда указывали, что эта отчетность дублирует уже существующие виды отчетности, а ее правила содержат термины и положения, которые не позволяют налогоплательщикам быть полностью уверенными в корректности заполнения форм. Налоговым же органам они позволяют толковать и произвольно и избирательно», - рассказал правозащитник.

Сейчас, поясняет Жовтис, НКО предоставляют информацию о договорах с иностранными физическими и юрлицами в обслуживающие банки. Информация о проектах и программах с указанием целей, задач и сумм направляется в министерство информации и общественного развития. А все данные о доходах, расходах, налогах и других обязательных бюджет НКО отсылают в налоговые органы. Отчетность некоммерческого сектора оказывается более объемной и детальнее, чем у коммерческих организаций. Хотя инвестиционные проекты и совместные предприятия коммерческого сектора получают больше финансирования из иностранных источников. Дискриминационные же нормы законодательства действуют только в отношении НКО.

Организации полагают, что налоговые органы получили указание найти любые неточности, несостыковки, чтобы иметь возможность оштрафовать и приостановить их деятельность: «Судя по действиям сотрудников налоговых органов, их суетливости и растерянности, это не их инициатива. Никаких претензий по неуплате налогов к атакованным организациям нет». НКО будут предпринимать все шаги для защиты в судах, международных организациях и коалициях, а также экспертных группах. При этом они не исключают того, что давление налоговых органов может затронуть и другие организации гражданского общества.

Амангельды Шорманбаев, эксперт «Международной правовой инициативы», говорит, что его организация не в первый раз сталкивается с претензиями налоговых органов. Последний раз это происходило в 2016 году на фоне массовых протестов и земельных митингов. Тогда организации были предъявлены штрафы на 1,5 млн. тенге, а разбирательства с государственными органами длились более полутора лет: «С того момента методы работы налоговых органов не поменялись. Также берется отчетность по международному финансированию, и фрагментарно анализируется и из ниоткуда придумываются претензии по поводу технических неточностей. И представляется это как большое нарушение, которое стоит того, чтобы остановить деятельность организаций».

Шорманов полагает, что основная причина давления – предстоящие выборы в мажилис и маслихаты: «[Налоговыми и силовыми] органами происходит подготовка врагов, которые якобы финансируют революции. Они опасаются будущих протестов, если они будут – на президентских выборах были большие протесты, и на парламентских могут быть такие же. На постсоветском пространстве тоже неспокойно, например, в Беларуси и Кыргызстане. Если такие истории про врага в прошлый раз придумывались после выборов, то сейчас это происходит заранее. Нет никакого другого объяснения того, почему это давление происходит сейчас за ошибки в отчетности 2017-2018 годов.

Елена Шевцова, исполнительный директор ОФ «Еркіндік қанаты», который собирается организовать миссию наблюдения на предстоящих выборах, рассказала, что организация испытывает давление с весны: «С весны мы сталкиваемся с травлей, затем нам поступали материалы клеветнического характера. Мы считаем, что это связано с независимым наблюдением. <…> Мы как фонд полагаем, что нынешнее административное производство – это кампания, продолжающая клеветнические атаки, носящая репрессивный характер с целью срыва наблюдательной миссии и подрыва репутации фонда».

Диана Окремова, директор «Правового медиацентра», который занимается защитой журналистов и общего права на доступ к информации подчеркнула, что все пострадавшие организации работают не первый год, их деятельность публичная и они признанные эксперты в своей сфере. По ее мнению, государство видит проблему и фигуру оппонента там, где ее нет. Ее коллега Гульмира Биржанова пояснила, что предъявление серьезных штрафов и угроза закрытия фонда кажутся несоизмеримыми тому нарушению, которое они допустили: организация отчиталась за расходование средств, но до этого не известило государство о том, что получило деньги.

Мария Лобачева, директор ОО «Эхо», которая занимается наблюдением за выборами, а также повышением прозрачности и подотчетности государства, в свою очередь считает, что давление налоговых органов связано как с предстоящими выборами, так и с непосредственной деятельностью организации. Недавно «Эхо» опубликовала отчет по прозрачности и результативности проектов Кашаган и Карачаганак для казахстанской экономики, чем могло вызвать недовольство со стороны властей. Штрафы к организации для Лобачевой выглядят особенно странно на фоне того, что нефтяные компании при предоставлении отчетности с задержкой платят штраф не в 100 МРП, а в 20 МРП.

Игорь Братцев, директор «Международного центра журналистики MediaNet» подчеркнул, что его НПО ответственно относится к заполнению всех форм отчетности для налоговых органов: «Ошибки могут быть, но без умысла. Это нужно уточнять и объяснить произошедшее, а от нас сразу же требуют подойти и подписать протокол». Нынешнее давление проверяющих органов он считает селективным, потому как все нынешние ошибки могли быть выявлены еще в 2017 и 2018 году, но вместо этого они предпочли указать на них по прошествии трех лет.