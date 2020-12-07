ЦИК отказался отвечать на вопросы по изменению правил наблюдения за выборами

Члены Центральной избирательной комиссии отказались отвечать на вопросы журналистов по ограничениям, введенным для независимых наблюдателей в Казахстане.

«Данному постановлению (по изменениям правил наблюдения за выборами – V) было посвящено предыдущее заседание Центральной избирательной комиссии. Согласно правил проведения брифингов ЦИК, мы отвечаем на вопросы по повестке дня. Но в случае поступления вашего обращения в письменном виде, мы своевременно в соответствии с законом дадим вам полноценный ответ», - сказала в понедельник в ходе брифинга член Центризбиркома Анастасия Щегорцова журналистам.

Аналогичные ответы прозвучали и на просьбу СМИ объяснить, почему на предстоящих выборах наблюдателям нельзя будет делать фото и видеофиксацию избирательных участков и насколько важно Центризбиркому мнение ОБСЕ – организации, которая ни разу не признала проведение выборов в республике честными.

«Данный вопрос напрямую не касается повестки дня о регистрации. Но мы готовы вам ответить на него, если вы направите письменный запрос», - подчеркнула Щегорцова.

Постановление ЦИК об ограничениях для независимых наблюдателей было принято на заседании в пятницу. При этом проект постановления не был опубликован заранее, то есть у журналистов не было возможности ознакомиться с ним и задать вопросы комиссии о причинах вводимых ограничений.

На брифинги в ЦИК допускают только операторов, журналисты могут присоединиться к ним по видеозвонку. В понедельник ведомство на своем заседании рассматривало вопрос о регистрации партийного списка.