Здесь заявили, что это не относится к теме брифинга
ЦИК отказался отвечать на вопросы по изменению правил наблюдения за выборами

Тамара Вааль, Vласть

Члены Центральной избирательной комиссии отказались отвечать на вопросы журналистов по ограничениям, введенным для независимых наблюдателей в Казахстане.

«Данному постановлению (по изменениям правил наблюдения за выборами – V) было посвящено предыдущее заседание Центральной избирательной комиссии. Согласно правил проведения брифингов ЦИК, мы отвечаем на вопросы по повестке дня. Но в случае поступления вашего обращения в письменном виде, мы своевременно в соответствии с законом дадим вам полноценный ответ», - сказала в понедельник в ходе брифинга член Центризбиркома Анастасия Щегорцова журналистам.

Аналогичные ответы прозвучали и на просьбу СМИ объяснить, почему на предстоящих выборах наблюдателям нельзя будет делать фото и видеофиксацию избирательных участков и насколько важно Центризбиркому мнение ОБСЕ – организации, которая ни разу не признала проведение выборов в республике честными.

«Данный вопрос напрямую не касается повестки дня о регистрации. Но мы готовы вам ответить на него, если вы направите письменный запрос», - подчеркнула Щегорцова.

Постановление ЦИК об ограничениях для независимых наблюдателей было принято на заседании в пятницу. При этом проект постановления не был опубликован заранее, то есть у журналистов не было возможности ознакомиться с ним и задать вопросы комиссии о причинах вводимых ограничений.

На брифинги в ЦИК допускают только операторов, журналисты могут присоединиться к ним по видеозвонку. В понедельник ведомство на своем заседании рассматривало вопрос о регистрации партийного списка.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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