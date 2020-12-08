Великобритания начинает вакцинацию населения от коронавируса

Первыми прививки начнут получать уязвимые слои населения: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, пожилые люди старше 80 лет. Потом прививка будет сделана тем, кому больше 75 лет, за ними на очереди – люди старше 70 лет, затем люди старше 65 лет. После них прививки будут сделаны жителям страны в возрасте от 16 до 64 лет с хроническими и сопутствующими заболеваниями. Затем в ступенчатом режиме будут провакцинированны группы людей от 60 лет, от 55 лет и от 50 лет. После этого вакцина будет доступна для остальных жителей страны. По данным официального представителя британского правительства, большая часть наиболее уязвимых перед заражением коронавирусом британцев будет провакцинирована в январе-феврале следующего года. Как ожидается, Pfizer и BioNTech поставят в Великобританию 40 млн доз вакцины, а численность определенных правительством для приоритетной вакцинации категорий населения достигает 25 млн человек.

Вакцинация будет добровольной и бесплатной. Получить прививку смогут все, кто на законных основаниях проживает в стране и обладает статусом резидента.

Великобритания 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две другие вакцины – от американской Moderna и от британской AstraZeneca – находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны. Всего Великобритания «зарезервировала» для своих граждан более 350 млн доз вакцин. Из них 100 млн доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, 40 млн доз вакцины BioNTech/Pfize, 60 млн доз вакцины Novavax, 60 млн доз Valneva, 60 млн доз от GSK/Sanofi, 30 млн доз от Janssen и от 5 до 7 млн доз от Moderna.

Вакцина Pfizer/BioNTech показала эффективность на 95% и вызывает лишь незначительные побочные эффекты, которые длятся около одного дня.