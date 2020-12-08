В Аксу в доме престарелых произошла вспышка COVID-19

«На данный момент 65 инфицированных, из них 27 человек – бессимптомные, они находятся в изоляторе, на одном из этажей здания. 33 человека госпитализировали в стационар из-за сопутствующих заболеваний. Они переносят болезнь в легкой и средней степени тяжести. Но мы решили не рисковать, пациенты сейчас остаются под наблюдением. Также один опекаемый находится в тяжелом состоянии из-за перенесенной ранее операции», - рассказал на сегодняшнем онлайн-брифинге руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Айдар Ситказинов.

Все заболевшие сотрудники учреждения находятся на домашнем карантине, трое лечатся в стационаре. Общее число постояльцев дома престарелых – более 150 человек.

В регионе проверили все учреждения закрытого типа для выявления фактов заражения коронавирусом, и это оказался единичный случай, заверил Ситказинов.

За последние сутки в Павлодарской области зарегистрировали 104 новых факта КВИ, в том числе у 50 человек есть симптомы заболевания. 13 пациентов в стационарах остаются в тяжелом состоянии, в том числе трое – на ИВЛ.