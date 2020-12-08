Токаев поручил правительству разработать механизмы стимулирования благотворительной деятельности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии
закрытия Года волонтера поручил правительству подготовить механизмы
стимулирования благотворительной деятельности, сообщается на сайте Акорды.
Он подчеркнул, что вопрос системной поддержки остается отдельным приоритетом. По его поручению готовится новый закон о благотворительности, который позволит устранить имеющиеся пробелы в этой сфере. Но, по словам президента, «нужны понятные и эффективные правовые механизмы стимулирования и поощрения социально ориентированной деятельности».
«Для этого правительству необходимо проработать комплекс задач. Предоставление льготных кредитов в первые годы становления и развития благотворительных организаций, а также возможность льготного использования ими объектов государственной собственности. Важно внедрять эффективные механизмы косвенного стимулирования бизнеса и физических лиц к участию в благотворительных и волонтерских проектах, в том числе через предоставление приоритетного права при оказании мер государственной поддержки. Следует значительно расширить финансовую и нефинансовую поддержку благотворительных и волонтерских организаций как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Прошу правительство подготовить соответствующие предложения», - поручил Токаев.
В целях обеспечения прозрачности благотворительной деятельности он поручил продумать вопрос введения Реестра благотворительных организаций. Он должен быть интегрирован во все действующие информационные системы этой сферы и стать доступным любому, кто пожелает ознакомиться с деятельностью благотворительных организаций, их финансовой отчетностью. Не менее важно выстроить систему защиты граждан от мошенничества в сфере электронной благотворительности, уверен президент.
«Сегодня это одна из популярных форм перечисления финансовой помощи. Каждый третий казахстанец предпочитает делать онлайн-пожертвования. Для того чтобы исключить махинации, не подорвать доверие людей, нужно внедрить в оборот так называемые револьверные (оперативные) пожертвования через онлайн-банкинг. Это позволит отследить прохождение денежных средств, обеспечив их адресность», - считает президент.