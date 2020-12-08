Токаев поручил правительству разработать механизмы стимулирования благотворительной деятельности

Он подчеркнул, что вопрос системной поддержки остается отдельным приоритетом. По его поручению готовится новый закон о благотворительности, который позволит устранить имеющиеся пробелы в этой сфере. Но, по словам президента, «нужны понятные и эффективные правовые механизмы стимулирования и поощрения социально ориентированной деятельности».

«Для этого правительству необходимо проработать комплекс задач. Предоставление льготных кредитов в первые годы становления и развития благотворительных организаций, а также возможность льготного использования ими объектов государственной собственности. Важно внедрять эффективные механизмы косвенного стимулирования бизнеса и физических лиц к участию в благотворительных и волонтерских проектах, в том числе через предоставление приоритетного права при оказании мер государственной поддержки. Следует значительно расширить финансовую и нефинансовую поддержку благотворительных и волонтерских организаций как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Прошу правительство подготовить соответствующие предложения», - поручил Токаев.

В целях обеспечения прозрачности благотворительной деятельности он поручил продумать вопрос введения Реестра благотворительных организаций. Он должен быть интегрирован во все действующие информационные системы этой сферы и стать доступным любому, кто пожелает ознакомиться с деятельностью благотворительных организаций, их финансовой отчетностью. Не менее важно выстроить систему защиты граждан от мошенничества в сфере электронной благотворительности, уверен президент.

«Сегодня это одна из популярных форм перечисления финансовой помощи. Каждый третий казахстанец предпочитает делать онлайн-пожертвования. Для того чтобы исключить махинации, не подорвать доверие людей, нужно внедрить в оборот так называемые револьверные (оперативные) пожертвования через онлайн-банкинг. Это позволит отследить прохождение денежных средств, обеспечив их адресность», - считает президент.