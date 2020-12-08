Разработать единый стандарт поддержки волонтерской деятельности поручил правительству Токаев

В своем выступлении Токаев назвал Год волонтера успешным, отметив, что благодаря отзывчивости десятков тысяч казахстанцев общенациональная идея «добрых дел» стала реальностью. В течение года свыше 100 тыс. человек участвовали в волонтерской деятельности, а новые направления волонтерства получили эффективное развитие.

«Общенациональная инициатива «Birgemiz» за короткий срок объединила множество неравнодушных соотечественников, которые в сложный период пандемии оказали необходимую поддержку нуждающимся. Запущенные в рамках инициативы проекты «Qamqor», «Saulyq», «Sabaqtastyq» помогли сотням тысячам наших граждан. Широкий отклик нашла деятельность волонтерского движения «Taza Alem» по очистке рек, лесов, посадке деревьев, сортировке мусора. Сегодня экоактивизм – это не дань каким-либо модным тенденциям, а насущная необходимость, жизненный принцип, который позволит нам сохранить природу», - отметил Токаев.

Президент полагает, что государственным органам, архивным организациям, научным институтам нужно более продуктивно использовать ресурс волонтеров. Учитывая опыт Арыси и Мактааральского района, становится важной комплексная подготовка добровольцев к спасательным работам после сложных техногенных катастроф. Особого внимания требуют вопросы охраны окружающей среды и защиты животных.

Токаев считает необходимым продолжить работу по поддержке волонтерских организаций и выделению им специальных грантов. Важно разработать «дорожную карту» развития волонтерства, а также программу подготовки волонтеров. Правительству президент поручил разработать единый стандарт поддержки волонтерской деятельности.

«Волонтерство – это не просто социальное явление, не привычка или навык, который формируется за один день. Это образ жизни, сознательно выбранный многими людьми. Поэтому крайне важно формировать у подрастающего поколению готовность к добрым делам. Предлагаю ввести во всех образовательных учреждениях тематические занятия и факультативные часы. Наши дети, которые научились служить обществу, становятся настоящими гражданами. «Пламенная душа, светлый ум, доброе сердце» - эти благородные качества, о которых писал мудрый Абай, сейчас необходимы как воздух. Уверен, они присущи каждому, кто желает стать волонтером», - отметил Токаев.

Особое внимание президент обратил на наращивание потенциала социального партнерства в рамках волонтерской и благотворительной деятельности, а также развитию корпоративного волонтерства.

Вместе с тем глава государства предложил организовать общенациональный «Марафон добрых дел».

«Через несколько дней мы вступим в Год 30-летия Независимости. Это важнейшая веха в развитии страны, исторический рубеж. Это время, когда мы анализируем свои достижения и намечаем свое будущее. Особое значение мы придаем содержанию юбилейных мероприятий будущего года. Каждое мероприятие должно иметь глубокий смысл и приносить пользу для общества, быть примером для подрастающего поколения. В этой связи предлагаю на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел». Эта важная инициатива сплотит всех нас. Очевидно, что в такой сложный период добрые дела укрепят наше страну, объединит общество», - сказал он.

Президент Казахстана поблагодарил всех, кто во время пандемии не остался в стороне и продолжает помогать людям, а также поддержал ряд предложений и инициатив волонтеров.