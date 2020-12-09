В столице – больше сотни новых случаев
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729 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки
Фото Дулата Есназара

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 729 новых случаев коронавирусной инфекции.

Лидирует по приросту столица – здесь подтверждено 106 новых случаев. В Павлодарской области – 98 новых случаев, в Восточно-Казахстанской области – 95, в Костанайской области – 74, в Северо-Казахстанской области – 70, в Алматы – 68, в Акмолинской области – 60, в Атырауской области – 34, в Западно-Казахстанской области – 34, в Карагандинской области – 30, в Алматинской области – 22, в Жамбылской области – 22, в Актюбинской области – 8, в Шымкенте – 4, в Мангистауской области – 3, в Кызылординской области – 1.

Не зарегистрировано новых случаев только в Туркестанской области.

Всего в стране с 13 марта подтверждено ПЦР-тестами 138 382 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели к этому моменту 122 291 человек.

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