Столица вошла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

Столица Казахстана вошла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса, следует из данных Минздрава, распространенных в четверг утром.

В городе отмечается высокий показатель репродуктивного числа R – около 1,25, столица также в числе лидеров по числу показателей заболеваемости на 100 тысяч населения – за неделю он составил 51.

В «красной» зоне также находится Павлодарская область.

Вхождение в «красную» зону может привести к ужесточению карантинных мер, принятых в регионе.

Северо-Казахстанская область напротив покинула эту зону и переместилась в «желтую» - вместе с ней здесь находятся Алматы, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Атырауская области.

Остальные регионы страны находятся в «зеленой» зоне.

Кроме того, в «желтую» зону перешел Казахстан в целом.