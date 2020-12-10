Северный Казахстан ее покинул
  • 632
Столица вошла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса
Фото Радмира Фахрутдинова

Столица Казахстана вошла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса, следует из данных Минздрава, распространенных в четверг утром.

В городе отмечается высокий показатель репродуктивного числа R – около 1,25, столица также в числе лидеров по числу показателей заболеваемости на 100 тысяч населения – за неделю он составил 51.

В «красной» зоне также находится Павлодарская область.

Вхождение в «красную» зону может привести к ужесточению карантинных мер, принятых в регионе.

Северо-Казахстанская область напротив покинула эту зону и переместилась в «желтую» - вместе с ней здесь находятся Алматы, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Атырауская области.

Остальные регионы страны находятся в «зеленой» зоне.

Кроме того, в «желтую» зону перешел Казахстан в целом.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Парламент установил механизмы принудительного выдворения иностранцев за пределы Казахстана
Новости
Регистрация партийных списков на выборах в мажилис завершается в Казахстане
Новости
Уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев ужесточат в Казахстане
Просматриваемые
Новости
Кулибаев мог получить более $50 млн. прибыли от контракта на строительство газопровода между Центральной Азией и Китаем, утверждает FT
Новости
Алматы перешел в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса
Новости
Жителей столицы снова просят установить сертификат безопасности для доступа в интернет
Новости
Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
В Алматы бессимптомных больных коронавирусом будут госпитализировать
Новости
Алматы вернулся в «желтую» зону по темпам распространения коронавируса