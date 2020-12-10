Столица вошла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса

Столица Казахстана вошла в «красную» зону по темпам
распространения коронавируса, следует из данных Минздрава, распространенных в
четверг утром.
В городе отмечается высокий показатель репродуктивного числа R – около 1,25, столица также в числе лидеров по числу показателей заболеваемости на 100 тысяч населения – за неделю он составил 51.
В «красной» зоне также находится Павлодарская область.
Вхождение в «красную» зону может привести к ужесточению карантинных мер, принятых в регионе.
Северо-Казахстанская область напротив покинула эту зону и переместилась в «желтую» - вместе с ней здесь находятся Алматы, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Атырауская области.
Остальные регионы страны находятся в «зеленой» зоне.
Кроме того, в «желтую» зону перешел Казахстан в целом.