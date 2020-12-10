Они требуют встречи с премьер-министром Николом Пашиняном и настаивают на том, чтобы он подал в отставку
​Оппозиционные активисты пытаются войти в здание правительства Армении
Фото с сайта armeniatoday.news

Около ста оппозиционных активистов, устроивших в четверг утром акцию протеста, попытались войти в здание правительства Армении с требованием встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает ТАСС.

«Дайте нам войти, мы хотим встретиться с этим человеком [Николом Пашиняном] и сообщить ему, что у него больше нет власти в стране. Он должен уйти», - заявил один из участников акции протеста.

Полицейские в настоящий момент выстроили кордон со щитами. Ситуация вокруг здания кабмина республики остается напряженной.

Активисты также перекрыли движение рядом со зданием правительства Армении, требуя отставки Пашиняна. Как сообщает корреспондент ТАСС, полицейские начали задерживать участников акции протеста.

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