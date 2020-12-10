В пресс-службе премьера назвали фейком информацию о закрытии регионов Казахстана на карантин с 14 декабря

В пресс-службе премьер-министра опровергли распространяемую в мессенджерах информацию о закрытии регионов Казахстана на карантин с 14 декабря.

В мессенджерах распространяется информация, что в регионах Казахстана с 14 декабря будет введен карантин и установят блокпосты. Сообщение представляет собой фотографию некоего документа, адресованного акимам областей от имени премьер-министра РК. В пресс-службе премьера назвали это фальсификацией.

«Данное сообщение не соответствует действительности, фотография документа является фейком. В регионах и городах Казахстана не планируется вводить строгий локдаун с установкой блокпостов и ограничением движения с 14 декабря. Призываем казахстанцев доверять только информации из официальных источников», - сказано в заявлении пресс-службы.