В регионах и городах не планируется вводить строгий локдаун с установкой блокпостов
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В пресс-службе премьера назвали фейком информацию о закрытии регионов Казахстана на карантин с 14 декабря

В пресс-службе премьер-министра опровергли распространяемую в мессенджерах информацию о закрытии регионов Казахстана на карантин с 14 декабря.

В мессенджерах распространяется информация, что в регионах Казахстана с 14 декабря будет введен карантин и установят блокпосты. Сообщение представляет собой фотографию некоего документа, адресованного акимам областей от имени премьер-министра РК. В пресс-службе премьера назвали это фальсификацией.

«Данное сообщение не соответствует действительности, фотография документа является фейком. В регионах и городах Казахстана не планируется вводить строгий локдаун с установкой блокпостов и ограничением движения с 14 декабря. Призываем казахстанцев доверять только информации из официальных источников», - сказано в заявлении пресс-службы.

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