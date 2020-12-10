Предвыборная агитация: участников избирательного процесса обязали носить перчатки и держаться друг от друга на расстоянии 2 метров

Главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов утвердил меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при проведении предвыборной агитации на выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов Казахстана.

Меры разработаны с целью профилактики рисков, связанных с распространением КВИ, обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан. Согласно документу, все участники избирательного процесса должны носить не только маски, но и перчатки, пользоваться антисептиком для дезинфекции рук, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров друг от друга и избегать рукопожатия или других форм прямого контакта.

«Предвыборные агитационные мероприятия рекомендуется проводить с использованием телевидения, радио, печатных изданий, интернет-ресурсов, в режиме онлайн. При проведении предвыборной агитации путем проведения публичных предвыборных мероприятий необходимо соблюдать меры безопасности», - отмечается в документе.

Раздачу бесплатных печатных материалов, значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании, необходимо осуществлять с использованием одноразовых перчаток и защитных масок, а проведение публичных предвыборных мероприятий и личных встреч с избирателями должно быть в просторных помещениях для «неукоснительного соблюдения социальной дистанции», также необходимо проводить бесконтактную термометрию участников мероприятия у входа в помещение, использование средств для дезинфекции рук, проводить влажную уборку и дезинфекцию помещения и всех рабочих поверхностей. В случае отсутствия системы искусственной вентиляции необходимо регулярно проветривать помещение, на входе и внутри должна быть дистанционная разметка, а участники мероприятий должны быть рассажены с соблюдением социальной дистанции.

«Ответственность за обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении предвыборных мероприятий возлагается на организаторов мероприятий», - подчеркивается в документе.