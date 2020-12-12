От пневмонии и коронавируса скончались 9 человек
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Еще 138 случаев коронавинусной пневмонии подтверждено в Казахстане
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 138 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 82 человека выздоровели, сообщает Минздрав.

Всего с 1 августа зарегистрировано 43 773 случая коронавирусной пневмонии, скончались 463 человека, выздоровели – 31 364.

8 человек скончались за сутки от коронавирусной инфекции. Лечение продолжают получать 13 926 человек, среди которых 1 041 ребенок. В стационарах находятся 3 999 пациентов, на амбулаторном уровне – 9 927 человек. 225 человек находятся в тяжелом состоянии, 36 – в крайне тяжелом, 43 – на аппаратах ИВЛ.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 184 557.

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