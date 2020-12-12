Отель в Мангистауской области будет построен за пределами природного заповедника – Мирзагалиев

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что отель в Мангистауской области будет построен за пределами природного заповедника в местности Бозжыра.

«В соответствии с поручением главы государства о пересмотре проекта строительства гостиницы в урочище Бозжыра в Актау мы провели встречи с учеными, биологами, зарубежными экспертами, местными экологами и общественными деятелями. Все высказали общее мнение, что строительство туристического объекта очень важно для региона. Но должен быть баланс между развитием туризма и сохранением экосистемы уникального природного объекта, такого как Бозжыра. Мы привели опытных экспертов и ученых, чтобы оценить потенциал проекта и дать советы», - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По его словам, местные общественники совместно с учеными высказались за строительство гостиницы для развития туризма региона и создания новых рабочих мест, но при этом по предложению жителей, ученых, представителей общественности место строительства гостиницы будет перенесено за пределы заповедника.

«Представители компании-инвестора со своей стороны выразили готовность выбрать место для реализации проекта вне заказника», - пояснил министр.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть проект строительства отеля в местности Бозжыра в Мангистауской области и выбрать другое место для строительства.