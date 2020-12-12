МИД Казахстана недоумевает по поводу высказываний российского парламентария

"В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана - это большой подарок со стороны России», - говорится в сообщении МИД, распространенном в субботу.

"Участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами", - отмечается в сообщении.

В МИД Казахстана ожидает "адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации".