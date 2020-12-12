МИД Казахстана недоумевает по поводу высказываний российского парламентария

МИД Казахстан вручил временному поверенному в делах России Александру Комарову ноту протеста после высказываний российского парламентария.
"В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что «территория Казахстана - это большой подарок со стороны России», - говорится в сообщении МИД, распространенном в субботу.
"Участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами", - отмечается в сообщении.
В МИД Казахстана ожидает "адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации".