Коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США

Байден заручился поддержкой более 300 выборщиков, Дональда Трампа поддержали 232 человека. Необходимый минимум для победы — 270 голосов.

Таким образом, 20 января представитель Демократической партии Джо Байден вступит в должность 46-го президента США.

Система президентских выборов в США выстроена таким образом, что окончательное решение о том, кто становится новым президентом, принимает именно коллегия выборщиков. По итогам голосования каждый из штатов направляет туда число людей, пропорциональное представительству каждого штата в конгрессе. В случае даже минимального перевеса одного из кандидатов все выборщики от этого региона теоретически должны поддержать победителя (исключением из правил являются штаты Мэн и Небраска, где в определенных избирательных округах дополнительный голос может достаться проигравшему кандидату). Выборщики голосуют каждый в своем штате, а бюллетень отправляют по почте в сенат. Формально результаты будут объявлены только через 10 дней, но на практике итоги голосования становятся известны уже спустя несколько часов.

В соответствии с результатами голосования в каждом из штатов Байден должен был получить 306 голосов, Трамп 232.