661 новый случай COVID-19 подтвержден в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав. Лидирует по приросту Алматы, в Жамбылской области отмечается рост заболеваемости.

В Алматы зарегистрировано 74 новых случая, в Костанайской области – 72, в Павлодарской области – 71, в Северо-Казахстанской области – 70, в Акмолинской области – 68, в Восточно-Казахстанской области – 60, в столице – 47, в Западно-Казахстанской области – 43, в Атырауской области – 39, в Алматинской области – 37, в Карагандинской области – 32, в Жамбылской области – 30, в Мангистауской области – 5, в Туркестанской области – 4, в Кызылординской области – 4, в Шымкенте – 3, в Актюбинской области – 2.

Всего в стране подтверждено 142 986 случаей заражения. Выздоровели 127 096 человек, в том числе за последние сутки 914.