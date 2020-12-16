Атырауская область вошла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса, следует из данных Минздрава, распространенных в среду.

В регионе отмечается высокий показатель репродуктивного числа R – около 1,2. Область также в числе лидеров по показателю заболеваемости на 100 тысяч населения – за неделю он составил 51.

В «красной» зоне также находится столица Казахстана.

Попадание в «красную» зону может привести к ужесточению карантинных мер, принятых в регионе.

В «желтой» зоне в настоящее время находятся Алматы, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

Остальные регионы страны находятся в «зеленой» зоне. При этом в двух регионах – Кызылординской и Мангистауской областях – наблюдается очень высокий показатель репродуктивного числа R.