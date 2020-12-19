Токаев поручил акимам оперативно решать актуальные вопросы развития регионов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей, столицы, Алматы и Шымкента. Как сообщается на сайте Акорды, были рассмотрены вопросы социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ.

«Президент заслушал доклады акимов о ходе исполнения ранее данных поручений и инициатив. Обращаясь к руководителям областей и городов республиканского значения, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность удовлетворения нужд граждан в условиях пандемии», - сообщает пресс-служба президента.

Также глава государства поставил перед акимами ряд конкретных задач по оперативному решению актуальных вопросов развития регионов, улучшению качества жизни населения, реализации «Дорожной карты занятости» на должном уровне.