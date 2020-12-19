Казахстан приступил к третьей фазе клинических испытаний отечественной вакцины

По информации пресс-службы, глава правительства Аскар Мамин посетил Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности МОН РК в п. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области, где уже проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in. Предварительные результаты исследований показали высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96%. Министерство здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ, клиниках городов Алматы и Тараз. До конца декабря будет завершена вакцинация всех добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена партия вакцины в объеме 10 тыс. доз.

«Массовая вакцинация отечественной вакциной начнется в марте 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», - сказал Мамин.

Премьер-министр ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода по производству вакцин. Завод планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года, его мощность составит 60 млн доз в год. Глава правительства подчеркнул важность дальнейшего развития и модернизации материально-технической базы НИИ проблем биологической безопасности для обеспечения отечественного производства иммунобиологических лекарственных препаратов, в том числе вакцины против коронавирусной инфекции.