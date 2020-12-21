В Казахстане подтверждено еще 652 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 652 случая коронавирусной инфекции – ровно столько же, сколько было накануне, сообщает Минздрав.

В Павлодарской области выявлено 75 новых случаев заражения, в Алматы – 72, в Восточно-Казахстанской области – 68, в Костанайской области – 65, в Северо-Казахстанской области - 63, в столице и Акмолинской области – по 58, в Атырауской области – 49, в Алматинской области – 41, в Западно-Казахстанской области – 40, в Карагандинской области – 30, в Мангистауской области – 13, в Жамбылской области – 8, в Актюбинской области – 6, в Туркестанской области – 5, в Кызылординской области – 1.

В Шымкенте не подтверждено ни одного нового случая коронавируса.

Всего в стране выявлены 147 236 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.