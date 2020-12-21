Помимо прочих изменений, документ расширит доступ некоторых социальных групп к государственным образовательным кредитам
​Cенат вернул в мажилис законопроект, позволяющий казахстанцам забирать деньги из ЕНПФ
Фото с сайта inform.kz

В понедельник во время пленарного заседания сенат вернул в мажилис законопроект, позволяющий гражданам с 1 января 2021 года направить свои пенсионные накопления на покупку жилья, лечение или инвестиции в ценные бумаги.

«Предусмотрены поправки для использования гражданами части пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям», − сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, представляя депутатам проект закона по вопросам восстановления экономического роста.

Документ также должен расширить круг получателей доступа к государственному образовательному кредиту. Дополнительные квоты будут получать дети из многодетных и малообеспеченных, неполных семей и семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Подробнее о нормах нового законопроекта Vласть писала в этом материале.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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