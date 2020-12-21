В Сарани открыли завод по производству автобусов и электробусов

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в церемонии открытия завода «QazTehna» по производству автобусов, электробусов и специальной техники в городе Сарань Карагандинской области, сообщается на сайте главы правительства.

Предприятие создано в партнерстве с крупнейшим мировым производителем автобусов «Yutong». Стоимость проекта – порядка 23 млрд тенге. На заводе будет создано свыше 1 тыс. новых рабочих мест. Здесь запустят нескольких циклов производства: сварка, окраска, выпуск компонентов, исследовательский центр, а также трек для испытания и проверки техники. В год на предприятии будут производить 1200 автобусов и электробусов и 500 единиц спецтехники.

«Автобусы марки «Yutong» эксплуатируются в более чем 30 странах на всех континентах. Техника отвечает всем мировым стандартам качества в сфере общественных перевозок. Автобусы оснащены местами и специальными пандусами для людей с ограниченными возможностями, системой электронного билетирования и наблюдения. Новый проект даст импульс развитию экономики Карагандинской области и реализации Программы по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными автобусами», - подчеркивают в правительстве.

