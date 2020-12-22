276 международных наблюдателей за выборами аккредитовал Центризбирком Казахстана

Как сообщила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова, с момента открытия 22 октября института международного наблюдения за выборами Центральной избирательной комиссией аккредитованы 86 наблюдателей от 4 международных организаций и 5 иностранных государств. По состоянию на 22 декабря в ЦИК от министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры еще 190 наблюдателей от 4 международных организаций и 14 иностранных государств. Это 142 человека в составе Миссии наблюдателей от СНГ, 9 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, 2 человека от ограниченной Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами и 14 – от миссии наблюдателей от ШОС. По одному наблюдателю представлено от Азербайджана, Венгрии, Испании, Норвегии, России, Франции, по 2 – от Армении, Индонезии, Узбекистана, Турции, Индии, Филиппин, Швейцарии, 3 наблюдателя – от Румынии.

«Членами Центризбиркома принято постановление об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств. Таким образом, по состоянию на 22 декабря 2020 года аккредитовано 276 международных наблюдателей», - проинформировали в ЦИК.